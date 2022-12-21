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Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:43

Yer Isparta: Tek başına doğurduğu bebeğini bu yüzden bırakmış

Burdur'da, sokağa terk edilen kız bebeğin annesi olduğu belirlenen M.Y. (33), ifadesinde; eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi.

DHA
Yer Isparta: Tek başına doğurduğu bebeğini bu yüzden bırakmış

Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi...

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Yer Isparta: Tek başına doğurduğu bebeğini bu yüzden bırakmış
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