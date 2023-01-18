Yer İstanbul: 100 bin euro çalan sahte polislere gerçek baskın!

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kamerasının sahte polisleri görüntülediğini belirledi. Şüphelilerin kaçarken attıkları tabancanın ise kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah olduğu, içinde mermi olmadığı görüldü. Polis, şüphelilerin kaçarken düşürdüğü montunun içinde ise bir şüphelinin kimlik ve cep telefonunu buldu. Yapılan soruşturma sonucu kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli polis tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.



İKİ SAHTE POLİS TUTUKLANDI

Şüpheliler Ali Ö. (21), Amir K.(33), Ömer M.A.(35)'in sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Kuryelik yaptığı öğrenilen Ali Ö.'nün daha önceden 3 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Ö. ve Ömer M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest kalan Amır K. ise sınır dışı edilmek üzere Sultangazi Polis Merkezi amirliğine teslim edildi.