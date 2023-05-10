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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:05

Yer İstanbul: 15 dakikada 3 kişiyi vurdu!

İstanbul Bahçelievler’de 15 dakika içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişiyi yaralayan şüpheli Emre K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yer İstanbul: 15 dakikada 3 kişiyi vurdu!

Bahçelievler 7 Nisan 2023 günü saat 23:45 sıralarında 17 yaşındaki D.O. isimli şahıs uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Bu olaydan 15 dakika sonra yine Bahçelievler'de başka bir adreste, S.B. (29) ve B.B. (43) isimli şahıslarda silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşanan olaylar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli Emre K. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yer İstanbul: 15 dakikada 3 kişiyi vurdu!
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