Yer İstanbul: 6 dakikada 600 bin TL’lik vurgun!

HIRSIZLAR ÇOK PROFESYONEL

Şantiye sorumlusu Ufuk Gürbüz, "Sabah saat 06.00 sıralarında şantiye bekçisi kahvaltı yapmak için yemekhaneye geliyor. O sırada beyaz panelvan minibüs ile gelen maskeli ve elleri eldivenli 10 kişi, levye ve demir makası ile depoları açıyorlar. İçerde bulunan kullanılmamış lastik ve hiltileri alarak 6 dakika içerisinde şantiyeyi terk ediyorlar. Şantiyede çalışan arkadaşlarımız uyudukları için durumu fark etmemişler. Profesyonel bir hırsızlık, yetkililerden bu hırsızların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Toplamda 600 bin TL bir zararımız var. Polis ekiplerine başvurumuzu yaptık. Suçluların yakalanmasını istiyoruz" dedi.