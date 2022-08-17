Yer: İstanbul! Akılalmaz trafik ışığı! Mahalleli isyanda...

"KAZA OLUYOR"



Bahçelievler'de esnaf olan ve iş yerine gitmek için her gün bu yolu kullanan araç sürücüsü Arif Özen, "Burada araçlar sık sık gidip geliyor, ters yön olarak da kullanıyorlar. Yetkililere daha önce de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devamlı kullanıyorum ben bu yolu. Karşı taraftan da aradan çıkış var. Gelen arabalarla çıkan arabalar çarpışıyor, kaza oluyor" dedi.

"KARŞIYA GEÇMEK İÇİN 15 DAKİKA BEKLEDİM"



Yolun karşısına geçmek için bekleyen Arife Gözcü de, "Şu anda karşıya geçmek için 15 dakikadır bekliyorum. Ben de çok farkında değildim, sürekli kullandığım yol. 15 dakika bu kısa yolda beklemememiz lazım. En fazla 3 dakika beklememiz lazım. Burası ana yol değil, yayanın sürekli kullandığı bir yol" diye konuştu.