Yer İstanbul Avcılar: Bitişikteki bina zarar gördü

Binanın kaydığına yönelik bir değerlendirme yok ama tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an dolgu işlemleri yapılıyor. Müteahhit uyarıldı. Kentsel dönüşüm. Durduğu yerde yıkılan binalar, çöken balkonlar, kalitesiz yapı stoku. Çok uzun süredir yaklaşık 4 yıldır başarılı bir kentsel dönüşüm süreci yürüttük. Bin 950'leri buldu dönüşüme giren bina sayısı. Hızla devam etmek istiyoruz ama böyle ufak tefek problemler. Her yaptığımız iş ve yıktığımız bina sürecinde bina yıkımının ne kadar doğru ve haklı, zorunlu ve ived olduğunu tekrar tekrar fark ediyoruz. Çünkü toprak yapısı çok sağlıklı bir yapı değil. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluğa şu ana kadar sebebiyet verilmedi. 1-2 gün içinde de temelleri atılır ve tehlike olmaktan çıkar kanaatindeyim." dedi. Zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine dairesinden ayrılan Egemen Şen ise, kazı yapan müteahhite tepki gösterdi. Şen, "Kentsel dönüşüm yapıyorum diye herşeye zarar verdi.Mahkemeye vereceğim.Başka eve gidiyorum" dedi...