Yer İstanbul Avcılar: Çaresizlik içinde 12 saat beklediler! Genç çifti itfaiye kurtardı

Cihangir Mahallesi'ndeki Yuva Sokak'ta camcı olarak işletmek üzere bir dükkanı kiralayan çift, içeride düzenleme çalışması yapmak istedi. Yanlarına 'Şerna' isimli köpeklerini de alan Mutlu-Nazlı Yüce çifti kepenkleri indirerek içeride düzenleme yaparken dün akşam 22.00 sıralarında elektrikler kesildi.