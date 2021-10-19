Yer İstanbul Avcılar: Yolu kesen adam hayatının şokunu yaşadı!

"KADINA DA VURUYOR"



Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen kişi ile araçta bulunanların kavga ettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kişinin aracın önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile kavga ettiği anlar yer aldı. Öte yandan görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada "Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor" dediği duyuluyor.