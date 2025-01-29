Haberler Yaşam Haberleri Yer İstanbul Beylikdüzü: Bağırmaları duyan vatandaşlar ekipleri aradı!
Giriş Tarihi: 29.1.2025 09:46

Yer İstanbul Beylikdüzü: Bağırmaları duyan vatandaşlar ekipleri aradı!

İstanbul Beylikdüzü'nde inanılmaz bir olay yaşandı... Alkollü bir şahıs, fotoğraf çekmek isterken 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı...

İHA
Yer İstanbul Beylikdüzü: Bağırmaları duyan vatandaşlar ekipleri aradı!
Olay, dün akşam saat 10 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs fotoğraf çekinmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Şahsın bağırmalarını duyan etraftaki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı. Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İstanbul Beylikdüzü: Bağırmaları duyan vatandaşlar ekipleri aradı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA