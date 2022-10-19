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Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:43 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:43

Yer İstanbul: D-100'de ambulansa yol vermedi

Bahçelievler D-100'de kamyonet şoförü, durumu acil olduğu ileri sürülen bebeğin hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı ambulansa ısrarla yol vermedi. O anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yer İstanbul: D-100’de ambulansa yol vermedi

Olay, dün öğlen saatlerinde Bahçelievler D -100 Karayolu'nda yaşandı. Bahçelievler yönünden, durumu acil olduğu ileri sürülen bir bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yetiştirilmeye çalışıldığı ambulansa 34 LS 5574 plakalı kamyonetin şoförü yol vermedi. Ambulans sürücüsünün siren ve korna çalmasına rağmen kamyonetin en sol şeritteki ambulansın önünden ayrılmadığı anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü 19 saniye ancak sağlık çalışanları yaptıkları paylaşımda kamyonet sürücünün uzun süre yol vermediğini ifade etti.

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Yer İstanbul: D-100'de ambulansa yol vermedi
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