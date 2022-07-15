Yer İstanbul: Emlakçının eski çalışanı öyle bir şey yaptı ki!

Şimşek ailesi ve diğer emlakçılar polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kombiyi alan kişiyi yakaladı. Aynı kişinin farklı evlerden de bu şekilde kar sağladığı öğrenilirken, satın alan kişi kombileri geri iade etti. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.