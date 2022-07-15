Yer İstanbul: Emlakçının eski çalışanı öyle bir şey yaptı ki!

İnanılmaz olay, 11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Oğuz Şimşek 2 ay önce apartmanın giriş katında bulunan dairesini satılması için emlakçıya verdi. Emlakçının eski çalışanı eve gelerek kombiyi söktürüp, bin 500 lira karşılığında sattı. Üst katta yaşayan ev sahibinin annesi Libas Şimşek, evi kontrol etmek için geldiğinde kombinin söküldüğünü gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, emlakçının eski çalışanının, kombiyi alarak ayrıldığını gördü. Emlakçıyı arayıp, kombiyi isteyen Şimşek, "Eski elemanım çalmış. Benimle alakası yok" yanıtını aldı.
Şimşek ailesi ve diğer emlakçılar polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kombiyi alan kişiyi yakaladı. Aynı kişinin farklı evlerden de bu şekilde kar sağladığı öğrenilirken, satın alan kişi kombileri geri iade etti. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocukla gelmişler bir de. Kapıyı açıp rahatça giriyorlar. Emlakçılar kendi arasında bu videoları paylaştı. Polisler de kombiyi alan kişiyi yakalamış. Emlakçı henüz yakalanmamış. Aynı gün 3 daireden aynı şekilde kombi alınmış. Adam 3 kombiyi 4 bin 500 liraya almış. Geldi bu kombiyi takıp, gitti" dedi.