Yer İstanbul Havalimanı: 3’üncü defa sahte pasaportla girmek istedi

Aktarmalı olarak 12 Mayıs tarihinde Avustralya'nın Sidney kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı polisi, yolcuyu pasaport kontrolüne geldiği sırada durdurdu. Yolcunun verdiği Ray Thurman,adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu tespit eden polis ekipleri yaptıkları parmak izi kontrollerinde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ-PDY) suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu belirledi. Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen Yıldıray Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.