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Giriş Tarihi: 24.5.2022 13:00 Son Güncelleme: 24.5.2022 13:13

Yer İstanbul Havalimanı: 3'üncü defa sahte pasaportla girmek istedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Yer İstanbul Havalimanı: 3’üncü defa sahte pasaportla girmek istedi

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama bulunan ve yurt dışında yaşayan Yıldıray Ö., sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin daha önce 2019 ve 2020 yıllarında da sahte pasaportla Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.

Aktarmalı olarak 12 Mayıs tarihinde Avustralya'nın Sidney kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı polisi, yolcuyu pasaport kontrolüne geldiği sırada durdurdu. Yolcunun verdiği Ray Thurman,adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu tespit eden polis ekipleri yaptıkları parmak izi kontrollerinde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ-PDY) suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu belirledi. Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen Yıldıray Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yer İstanbul Havalimanı: 3'üncü defa sahte pasaportla girmek istedi
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