Yer İstanbul Havalimanı: Dolandırıcı yakayı böyle ele verdi!

Parmak izi bilgilerine göre gerçek kimliğinin Hasan Doğan olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan UYAP sorgulamasında ise İstanbul, İzmir ve Bolu'da 14 ayrı davada, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşıldı.