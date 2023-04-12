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Giriş Tarihi: 12.4.2023 09:16 Son Güncelleme: 12.4.2023 09:52

Yer İstanbul: İftar sonrası çıktığı balkondan düştü

Güngören'de 23 yaşındaki Aliye H. 3. kattaki evlerinin balkonundan toprak zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Aliye H.'nin vucüdunda kırıklar olduğu öğrenildi.

DHA
Yer İstanbul: İftar sonrası çıktığı balkondan düştü

Olay, Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar sonrası balkona çıkan 23 yaşındaki Aliye H. henüz belirlenemeyen bir nedele 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Aliye H.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, "Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah'tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı" ifadesini kullandı. Mahalle sakini Abdurrahim İlhanlı ise, "Yer ıslaktı. Tam demirlerin üzerine düşmedi. Toprak zeminin üzerine düştü." diye konuştu.

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Yer İstanbul: İftar sonrası çıktığı balkondan düştü
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