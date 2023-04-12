Yer İstanbul: İftar sonrası çıktığı balkondan düştü

Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, "Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah'tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı" ifadesini kullandı. Mahalle sakini Abdurrahim İlhanlı ise, "Yer ıslaktı. Tam demirlerin üzerine düşmedi. Toprak zeminin üzerine düştü." diye konuştu.

Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı | Video