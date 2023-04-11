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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:14 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:17

Yer İstanbul: Sabaha karşı geldiler! 4 kilo altın çaldılar!

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı 04.45 'te 4 şüpheli kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor...

DHA
Yer İstanbul: Sabaha karşı geldiler! 4 kilo altın çaldılar!

Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler caddesinde meydana geldi. Maskeli ve kafalarında ışık takan şüpheliler araçtan indikten sonra kuyumcuya doğru yöneldi. Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, dükkan alarmı devreye girince panik yaparak dükkandan çıkıp kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanı sahibi Ayhan Marti, "Sabah 04.45 civarında polisten haber aldık dükkâna birileri giriyor diye. Biz de dükkâna geldiğimizde kameralara bakarken dört veya beş kişi dükkâna girmiş kepengi kırmışlar içeri girmişler. 4 kilogram civarında altın çalındı, iki iki buçuk dakika civarında çalındı. Beş dakika sonra polis gelmiş, ondan sonra da kayboldular'' ifadelerini kullandı.

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Yer İstanbul: Sabaha karşı geldiler! 4 kilo altın çaldılar!
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