Yer İstanbul: Sinirlendiği amcasının arabasını parçaladı!

O ANLAR KAMERADA

Mehmet Sefa B.'nin 21 Nisan Cuma günü güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüsünde önce elindeki çöp attığı ardından da amcasının aracının yanına gelerek elindeki sopayla önce aracın sağ aynasını ardından da, camlarını parçaladığı kameralara yansıyor. Mehmet Sefa B.'nin elindeki sopayı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor. Yine 31 Mart Cuma sabaha karşı kameraya yansıyan görüntülerde ise, Mehmet Sefa B.'nin amcasına ait aracın ilk önce dikiz aynasına sopayla vurduğu ardından da aracın camlarına defalarca vurarak camlarını kırdığı anlar dikkat çekiyor.