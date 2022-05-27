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Giriş Tarihi: 27.5.2022 15:54

Yer İstanbul Sultanbeyli: Trafikte dehşete düşüren görüntü!

İHA
Yer İstanbul Sultanbeyli: Trafikte dehşete düşüren görüntü!

İstanbul Sultanbeyli’de inanılmaz bir olay yaşandı... Bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Akılalmaz olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yer İstanbul Sultanbeyli: Trafikte dehşete düşüren görüntü!
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