Haberler Yaşam Haberleri Yer İstanbul: Yediler içtiler kaçtılar!
Giriş Tarihi: 2.3.2022 09:13 Son Güncelleme: 2.3.2022 09:42

Yer İstanbul: Yediler içtiler kaçtılar!

İHA
Yer İstanbul: Yediler içtiler kaçtılar!

İstanbul Ümraniye’de ilginç bir olay yaşandı... Tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir tantuni işletmesinde yaşandı. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi. Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti. İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi. Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu. Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 4 gencin işyerine girdiği ve tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği tantuni hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, hesabını ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Rusya-Ukrayna savaşının acı yüzü! Kiev'deki hüzün garı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Bunlar nasıl şeytanlıklardır?
Son dakika: Trabzonspor'u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İstanbul: Yediler içtiler kaçtılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA