Yer İzmir: Minibüs devrildi sürücü yaralandı!

Minibüste sıkışan şoför AKS ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...