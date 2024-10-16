Yer İzmir: Polisten kaçan şüpheli bacada yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine Ordu Caddesi üzerinde bir kişiyi durdurmak istedi. Polis aracını görünce kaçan şüpheli, 9104. Sokak'ta bir binaya girdi. Bunun üzerine takviye ekipler çağrıldı ve binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, binanın en üst katındaki havalandırma pervazını sökerek yan binaya geçtiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi bacanın üzerinde yatar vaziyette buldu. Gözaltına alınan şüphelinin birden fazla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kaydı olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. olduğu ortaya çıktı. M.A., Basın Sitesi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.