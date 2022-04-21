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Giriş Tarihi: 21.4.2022 11:08 Son Güncelleme: 21.4.2022 11:08

Yer İzmir: Tarlada katletmişti! 15 ay sonra firar bitti itiraf etti!

DHA
Yer İzmir: Tarlada katletmişti! 15 ay sonra firar bitti itiraf etti!

Korkunç olay geçen yıl İzmir Menemen'de yaşanmıştı... Tarlasında av tüfeğiyle öldürülen Yıldırım Ekinci'nin (86) cinayet şüphelisi İ.A. (29), olaydan 15 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

Menemen'in kırsal Yahşelli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yıldırım Ekinci, 11 Ocak 2021'de tarlasında av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nden oluşan özel ekip kuruldu. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında, şüphelilerden İ.A., aralarındaki husumet nedeniyle Ekinci'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti. Diğer şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Yer İzmir: Tarlada katletmişti! 15 ay sonra firar bitti itiraf etti!
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