Yer İzmit: Duruşma öncesi ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı!

Kanlı Olay, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanan ve başka bir konu nedeniyle davalık olan çiftlerin yakınları, duruşma öncesinde adliye binası önünde karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan esnaf da sopayla başına aldığı darbeyle yaralandı.