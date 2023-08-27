Yer Kadıköy: Drift atan magandaya ceza!

Aracın plaka bilgisinden sürücünün A.A. olduğunu tespit eden polis ekipleri, sürücüyü yakalandı. Sürücü A.A. hakkında drift atmak maddesinden 20 bin 342 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddesinden 951 lira, saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak maddesinden 436 lira ve görüşü engelleyecek aksesuar takmak maddesinden 951 lira olmak üzere toplam 22 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan A.A hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı...