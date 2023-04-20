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Giriş Tarihi: 20.4.2023 10:13

Yer Kadıköy: Ezilmekten kıl payı kurtuldular

Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce binanın demir kapısını kırdıktan sonra yolun karşısına geçerek duvara çarptı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yer Kadıköy: Ezilmekten kıl payı kurtuldular

Kaza, dün saat 11.15 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda binanın bahçesinden çıkarak önce demir kapıyı kırdı. Kaldırımdaki ve yol kenarında park halindeki polis aracına çarpmaktan saniyelerle kurtulan sürücü, az önce çok sayı da aracın geçtiği caddeyi de geçerek kaldırıma çıkıp duvara çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle dumanların yükseldiği otomobilde bulunanlardan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin sürücüsü ise sıkıştı. Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Yer Kadıköy: Ezilmekten kıl payı kurtuldular
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