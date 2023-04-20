Yer Kadıköy: Ezilmekten kıl payı kurtuldular

Çarpmanın etkisiyle dumanların yükseldiği otomobilde bulunanlardan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin sürücüsü ise sıkıştı. Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.