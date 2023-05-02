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Giriş Tarihi: 2.5.2023 08:50

Yer Kadıköy: Motosiklet sürücüsüne feci dayak!

İstanbu Kadıköy'de gergin anlar yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikte başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Otomobildekilerin motosikletliyi darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yer Kadıköy: Motosiklet sürücüsüne feci dayak!

Olay, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücü ile yanından geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol vermediği gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen dört kişi motosiklet sürücüsünü darbetmeye başladı. Motosiklet sürücüsü aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Saldırganlar daha sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yer Kadıköy: Motosiklet sürücüsüne feci dayak!
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