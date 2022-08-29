Yer Kadıköy: Taksinin üzerine düştüğü gibi kaldı!

"TAKSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ GİBİ KALDI "



Kaza sonrası yardıma giden Necati Halil, "Motosikletli arkadan taksiye çarpıp, takla atarak üzerine düşmüş. Mesafesini korumamış olabilir çünkü, taksi şoförü kırmızı ışıkta duruyordu. Taksinin üzerine düştüğü gibi kaldı. Bilinci açıktı. Polisi ve ambulansı aradık. Biz de hareket ettirmedik. Ambulans yaralıyı taksinin üzerinden aldı" diye konuştu. Görgü tanığı Kemal Ocak ise "Taksi kırmızı ışıkta durdu. Motor da biraz süratli geldi. Arkadan çarptı, takla atıp, üzerine düştü. Motorcunun kaskı vardı, durumu da iyiydi, hastaneye kaldırdılar" dedi.