Yer Kahramanmaraş: Oğlumu bulun diye feryat etti!

Gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını isteyen anne Sabiha Kurt, "Gören duyan varsa bir bilgi vermesini istiyorum gidecek bir çocuk değildir. Bana düşkün bir çocuktu. Bir sıkıntısı olsa gelir bana anlatırdı. Bırakıp da gideceğini düşünmüyorum. Şu anda hafta sonu olduğundan bir şey yapamıyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen yardım edin ve oğlumu bulun" dedi.

Sefa'nın ikizi Merve Kurt ise, "İkizimin bulunmasını istiyoruz. Merak ediyoruz. Buralarda olmadığını öğrendik şehir dışındaymış görenlerin bizi aramasını rica ediyoruz" dedi.