Yer Kahramanmaraş: Oğlumu bulun diye feryat etti!

Yeğeninin Adana'da görüldüğünü ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirten amca İdris Kurt, "Dün sabah saat 04.00 sıralarında evden ayrıldığını ve buradan otostop ile Adana'ya ulaştığını düşünüyoruz. Tüm yetkililerimiz emniyetimiz araştırıyor. Herhangi bir rahatsızlığı ve problemi olmayan bir çocuktu. Babası ve ağabeyi ile beraber çalışıyorlardı. İnşallah sağ salim bulunacaktır vatandaşların da gören duyanların aramalarını rica ediyoruz" dedi.
Gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını isteyen anne Sabiha Kurt, "Gören duyan varsa bir bilgi vermesini istiyorum gidecek bir çocuk değildir. Bana düşkün bir çocuktu. Bir sıkıntısı olsa gelir bana anlatırdı. Bırakıp da gideceğini düşünmüyorum. Şu anda hafta sonu olduğundan bir şey yapamıyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen yardım edin ve oğlumu bulun" dedi.
Sefa'nın ikizi Merve Kurt ise, "İkizimin bulunmasını istiyoruz. Merak ediyoruz. Buralarda olmadığını öğrendik şehir dışındaymış görenlerin bizi aramasını rica ediyoruz" dedi.