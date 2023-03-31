Yer Karaman: Dona karşı sulanan elma ağaçları buzulları aratmadı

"KORKUTUCU BİR DURUM YOK"

Buz tutan elma bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman'da son 2 gündür ciddi soğukların yaşandığını söyledi. Bayram, elmalarda pembe gonca dönemi olmadığı için herhangi bir soğuk vurma olayının olmadığını belirterek, "Dona karşıda tedbir olarak üreticilerimiz bugünlerde hem bahçelerindeki pervaneleri hem de sulama sistemlerini çalıştırıyor. Karaman'da yaşanan bu görüntüler korkutsa da elmayla ilgili bir hasar söz konusu değildir. Sulama yapılan bahçeler de ağaçların buz tutması adeta buzulları anımsatmış. Ancak kayısı ve bademde yüzde 100'e yakın bir hasarın olduğunu görüyoruz. Bahçelerin sulanma amacı ağaçların çiçek döneminde dondan etkilenmemesi için sertleşen havanın suyla yumuşatılması için yapılan bir önlemdir. Yapılan bu önlemle ağaçlar kendilerini korumaya almış oluyor" dedi.