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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:06

Yer Karaman: Yatağında fenalaşan Elif bebek öldü...

DHA
Yer Karaman: Yatağında fenalaşan Elif bebek öldü...

Karaman'da üzücü bir olay yaşandı... Annesi Nurcan Balhasarlı'nın (33) emzirip yatağına bıraktığı kızı 8 aylık Elif Balhasarlı, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamayınca öldüğü üzerinde duruluyor...

Acı olay, dün akşam saatlerinde Ali Şahane Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Nurcan Balhasarlı, kızı Elif'i emzirip yatağına bıraktı. Bir süre Elif'in fenalaştığını fark eden Nurcan Balhasarlı, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek...

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Yer Karaman: Yatağında fenalaşan Elif bebek öldü...
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