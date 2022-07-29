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Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:16 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:18

Yer Karaman: Yıldız Y.'yi bıçaklamıştı! Cani eş serbest kaldı!

Karaman'da anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), ardından gittiği iş yerinin önünde bıçakla yaralayan Uğur Y. (40), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldız Y. de taburcu oldu.

DHA
Yer Karaman: Yıldız Y.’yi bıçaklamıştı! Cani eş serbest kaldı!

Olay, dün sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolu üzerinde mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Uğur Y. ve Yıldız Y. çifti, Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü. Uğur Y., bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaralayıp, otomobiline binerek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından yakalanan Uğur Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ederken, Yıldız Y. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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Yer Karaman: Yıldız Y.'yi bıçaklamıştı! Cani eş serbest kaldı!
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