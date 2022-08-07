Yer Kayseri: 50 kişiyi dolandıran kardeşler yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin, kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşlara yüzde 20-40 kar payı verecekleri vaadiyle sermayelerine ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen M.A. ve kardeşi V.A, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.