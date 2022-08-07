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Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:24 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:25

Yer Kayseri: 50 kişiyi dolandıran kardeşler yakalandı

Kayseri'de 50 kişiyi, evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

AA
Yer Kayseri: 50 kişiyi dolandıran kardeşler yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin, kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşlara yüzde 20-40 kar payı verecekleri vaadiyle sermayelerine ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen M.A. ve kardeşi V.A, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yer Kayseri: 50 kişiyi dolandıran kardeşler yakalandı
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