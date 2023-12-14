Yer Kayseri: ’Cinayeti neden işledin?’ sorusuna bu yanıtı verdi!

Kanlı olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ. ile husumetli olduğu Sedat ve Ramazan Daşdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Daşdemir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.