Haberler Yaşam Haberleri Yer Kayseri: Kendisini Aycan diye tanıttı! Tüm parasını hortumladı!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:00

Yer Kayseri: Kendisini Aycan diye tanıttı! Tüm parasını hortumladı!

DHA
Yer Kayseri: Kendisini Aycan diye tanıttı! Tüm parasını hortumladı!

Kayseri'de oturan G.T. (43), evlilik vaadiyle nişanlandığı A.N. (25) ile aracılık eden 4 kişiye 26 bin 900 lira kaptırdı. Kendini 'Aycan' olarak tanıtan A.N. ile aracılar R.S. (32), İ.K. (29), K.S. (52) ve E.K. (25) gözaltına alındı...

Kayserili G.T., bir arkadaşı aracılığıyla Mersin'de, kendini 'Aycan' olarak tanıtan kadın A.N. ile tanıştırıldı. Mersin'e gelen G.T., bilmediği bir adrese götürüldü. Burada evlilik vaadiyle aracılık eden 1'i kadın 4 kişiye 20 bin 500 TL veren G.T., A.N.'ye de 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 liralık telefon aldı. Toplam 26 bin 900 lira harcayan G.T., aralarında düzenlenen nişan töreninin ardından Kayseri'ye döndü. G.T., bir süre sonra telefonla konuştuğu A.N. ile buluşmak üzere Mersin'e tekrar geldi. Ancak A.N. ve aracı kişilere ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan G.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, G.T.'nin ifadesinden yola çıkarak, A.N. ve Mersin'de kendine aracılık eden R.S., İ.K., K.S. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Artık herkese var'
Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
SON DAKİKA: Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: İçimde uhde kaldı...
Türkiye günlerce konuşmuştu! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
Hakan Ural sosyal medyada linç edilmeye alıştığını söyledi: Yapılan icraatları söylemeyeyim mi? Beni susturamazlar!
Son dakika: İstanbul'da trafikte savcıya saldırmışlardı! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kayseri: Kendisini Aycan diye tanıttı! Tüm parasını hortumladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA