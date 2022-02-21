Haberler Yaşam Haberleri Yer Kayseri: Kocasını kalbinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:37 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:38

Yer Kayseri: Kocasını kalbinden bıçakladı!

DHA
Yer Kayseri: Kocasını kalbinden bıçakladı!

Kayseri Develi'de Fatma Ateşsoy (44), tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam kurtarılamadı. Fatma Ateşsoy ise sorgusunda şu ifadeleri kullandı...

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'

Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
SON DAKİKA | Olası bir Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Kremlin'den gözdağı: İstenmeyen sonuçlar yaşanabilir
SON DAKİKA | Dünya yeni bir savaşın eşiğinde mi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, iki ülkeye dikkat çekti: Biri çılgınlık yapmazsa…
Bilmemek ayıp değil biliyorum pozu kesmek ayıp
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Hadise'nin kabusu olmuştu! Şarkıcı Hadise'ye taciz cezasız kalmadı! "Seni kimseye yar etmem"
Kapıyı feministler açtı, erkekler girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kayseri: Kocasını kalbinden bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA