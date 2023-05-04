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Giriş Tarihi: 4.5.2023 13:14

Yer Kayseri: Ortaokulda kanlı olay!

Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Ortaokulda B.Y. (13) adlı erkek öğrenci, kendisine borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bacağından bıçakla yaraladı.

DHA
Yer Kayseri: Ortaokulda kanlı olay!

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.'den borç para istedi. Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Polis, B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yer Kayseri: Ortaokulda kanlı olay!
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