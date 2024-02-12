Yer Kırıkkale: Hastaneden kaçan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 4 ayrı suçtan çarptırıldığı 20 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasını çeken Ömer Faruk B., 29 Ocak gecesi rahatsızlandığı gerekçesiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hükümlü, tedavisinin ardından ameliyat elbiseleriyle hastaneden kaçtı. Yahşihan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü bugün sabaha karşı ilçe merkezinde yakaladı. Ömer Faruk B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan Ömer Faruk B.'nin hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.