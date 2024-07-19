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Giriş Tarihi: 19.7.2024 21:04

Yer Kocaeli: Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü!

Acı olay Gölcük ilçesinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşerek boynu kırılan Neriman Bayburtlu (68) hayatını kaybetti...

DHA
Yer Kocaeli: Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü!

Olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Halıdere sahilinde meydana geldi. Evine 100 metre mesafedeki sahilde yürüyüş yapan Neriman Bayburtlu, dengesini kaybederek kayalıkların üzerine düştü. Bayburtlu'nun hareketsiz kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Neriman Bayburtlunun cenazesi, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bayburtlu'nun çocuklarının Almanya'da olduğu ve kendisinin de Alzheimer hastası eşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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Yer Kocaeli: Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü!
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