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Giriş Tarihi: 5.6.2024 19:34

Yer Konya: 16 yaşındaki lise öğrencisi kendini vurdu!

Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Yer Konya: 16 yaşındaki lise öğrencisi kendini vurdu!

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu.

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yer Konya: 16 yaşındaki lise öğrencisi kendini vurdu!
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