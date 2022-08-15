Yer Konya: Babasını kazada kaybetmişti! Minik Ege’den güzel haber

Çevredekiler, yaralı Uras Ege'ye çikolata verip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp aynı hastanenin morguna götürüldü. Uras Ege ve annesi Gizem Seçil Üstündağ ile Serpil Yandaş tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Tepecik'e gönderildi.