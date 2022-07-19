Yer Konya: Çevreye kimyasal atık atan 3 kişiye 38 milyon ceza!

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Barış Akgün, "17 Temmuz tarihinde yapılan ihbar üzerine AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğümüze bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti ve yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı. Bunlar muhteviyatın belirlenmesi için analize gönderildi. İlk kez sülfürik asit ve karışık yağlama yağları şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutunda döken şahısların tespit edilerek çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken 2 araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyerek, müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda bu dökümü yapan şahıslara, şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da 'çevrenin kasten kirletilmesi' ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik" şeklinde konuştu.





Bölge dışında bu soruşturmada aynı şahısların Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettiklerini belirten Akgün, "Bu atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Ve yapılan temizlik çalışmasının yeterli olup olmadığını ilave bir rehabilitasyon çalışması sonra gerekirse yeniden bir temizleme çalışması yapacağız. Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.