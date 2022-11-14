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Giriş Tarihi: 14.11.2022 15:59 Son Güncelleme: 14.11.2022 16:00

Yer Konya: Sokağa terk edilen bebekle ilgili açıklama

Vicdanları sarsan olay Karatay ilçesinde yaşanmıştı... Battaniyeye sarılı sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı...

DHA
Yer Konya: Sokağa terk edilen bebekle ilgili açıklama

Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Yer Konya: Sokağa terk edilen bebekle ilgili açıklama
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