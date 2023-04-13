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Giriş Tarihi: 13.4.2023 17:08

Yer Konya: Sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu

Konya'da Barış Koçaker (21), daha önceden aralarında husumet bulunan Furkan B. (23) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

DHA
Yer Konya: Sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu

Olay, saat 15.00 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Barış Koçaker, arkadaşı Nizamettin Uğur Akyüz (20) ile yolda yürürken, iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan Furkan B. ve arkadaşı Muhammed Salih Y. (19) ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Furkan B., tabancayla Koçaker'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı. Furkan B. ve Muhammet Salih Y. otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Koçaker'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından 11 kaydı bulunan Furkan B. ve 'yaralama' suçundan 5 kaydı olan Muhammed Salih Y. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yer Konya: Sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu
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