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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:18 Son Güncelleme: 12.10.2022 10:26

Yer Küçükçekmece: Önce sevgilisine sonra polise saldırdı!

İstanbul Küçükçekmece’de dehşet dolu anlar yaşandı... Bir şahıs, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

İHA
Yer Küçükçekmece: Önce sevgilisine sonra polise saldırdı!

Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P., dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video

Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video


Polis ekiplerine direnen zanlıya mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu. Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken, biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs polis merkezine götürüldü. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Hulusi Yıldız isimli mahalle sakini, "Aile arasında kavga çıkmış, erkek kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Bayağı ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da 'O benim kocamdır' diye arka çıkmış" ifadelerini kullandı.

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Yer Küçükçekmece: Önce sevgilisine sonra polise saldırdı!
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