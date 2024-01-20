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Giriş Tarihi: 20.1.2024 10:00

Yer Manisa: Otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon: 5 kişi tutuklandı!

Manisa'da polis ekipleri sahte bir otomobil internet sitesi üzerinden vatandaşlardan kaparo alarak dolandıran çeteye operasyon yaptı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Yer Manisa: Otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon: 5 kişi tutuklandı!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kaparo dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (1999), A.H.B. (2000), H.B. (1999), M.A. (1977), M.A.Ş. (2001) isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

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Yer Manisa: Otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon: 5 kişi tutuklandı!
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