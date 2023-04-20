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Giriş Tarihi: 20.4.2023 15:37 Son Güncelleme: 20.4.2023 15:39

Yer Mardin: Yolcu otobüsündeki kutunun içinden bakın ne çıktı

Mardin'de, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.

DHA
Yer Mardin: Yolcu otobüsündeki kutunun içinden bakın ne çıktı

Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde jandarma tarafından arama yapıldı. Aramada, kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu. Otobüsün şoförü, sincapların kendilerine emanet olarak bırakıldığını ifade etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, 16 sincabı tutanakla jandarmadan teslim aldı. Yavru sincaplar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak. Sincaplar, otobüse bırakan kişiye ulaşılarak hakkında yasal işlem yapıldı.

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Yer Mardin: Yolcu otobüsündeki kutunun içinden bakın ne çıktı
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