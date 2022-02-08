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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:51

Yer Mersin: Firari hükümlü bakın nereden çıktı!

DHA
Yer Mersin: Firari hükümlü bakın nereden çıktı!

İlginç olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı... 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Kılıç (32), polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti. Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.

Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Yer Mersin: Firari hükümlü bakın nereden çıktı!
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