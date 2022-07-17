Yer Mersin: Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Atalar Mahallesi Pirice mevkisinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen İsmail Akdovan ile oğlu Ahmet Akdovan, arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı. Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. İsmail Akdovan, burada hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Akdovan ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.