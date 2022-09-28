Yer Muğla: 21 yaşındaki Berkay Kıvrak’tan acı haber!

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin kasksız sürücüsü Berkay Kıvrak, yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Kıvrak, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Berkay Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.