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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:11 Son Güncelleme: 28.11.2022 11:11

Yer Muğla: Definecilere suçüstü!

Bodrum ilçesinde hareketli anlar yaşandı... Kaçak tarihi eser kazısı yapan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

DHA
Yer Muğla: Definecilere suçüstü!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktepe mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polis, Bodrum Antik Tiyatrosu'nun güney yamacına yaslanan Göktepe'nin üst bölümlerinde kaya içine oyulmuş, zengin ailelere ait çok sayıda oda mezarların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Baskında M.Ö. ile C.Ö. suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, 1 kriko, 1 demir kazma, 2 balyoz keskisi, 1 pense ve 1 çekice el konuldu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

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Yer Muğla: Definecilere suçüstü!
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