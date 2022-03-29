Haberler Yaşam Haberleri Yer Muğla: Genç veterinerin feci sonu!
Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:03 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:05

Yer Muğla: Genç veterinerin feci sonu!

İHA
Yer Muğla: Genç veterinerin feci sonu!

Muğla’nın Milas ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Trafik kazasında ağır yaralanan genç veteriner, kurtarılamadı...

Edinilen bilgiye göre, İsmail Şen'in kontrolünde Milas'tan Selimiye'ye doğru seyreden 48 JG 722 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Şen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 39 yaşındaki Şen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şen'in cenazesinin bugün öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Muğla: Genç veterinerin feci sonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA